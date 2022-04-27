Российская армия потеряла 185 самолетов и 939 танков, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 27 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава около 22 400 человек,

танков ‒ 939,

боевых бронированных машин ‒ 2 342,

артиллерийских систем – 421,

РСЗО – 149,

средств ПВО – 71,

самолетов – 185,

вертолетов – 155,

автомобильной техники – 1 666,

кораблей/катеров – 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 207,

специальной техники – 31,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.