Российская армия потеряла 185 самолетов и 939 танков, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 15:14, 27 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 27 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава около 22 400 человек,
танков ‒ 939,
боевых бронированных машин ‒ 2 342,
артиллерийских систем – 421,
РСЗО – 149,
средств ПВО – 71,
самолетов – 185,
вертолетов – 155,
автомобильной техники – 1 666,
кораблей/катеров – 8,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 207,
специальной техники – 31,
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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