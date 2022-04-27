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Женщины-военнослужащие российской военбазы в Таджикистане пройдут парадным маршем 9 мая

CentralAsia (TJ) -  Парадный расчет женщин-военнослужащих российской военной базы в Таджикистане впервые будет задействован в торжественном шествии, которое пройдет 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) РФ в среду.

«Впервые парадный расчет, состоящий из военнослужащих - женщин 201-й российской военной базы, примет участие 9 мая в торжественном шествии, посвященном празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. <…> В День Победы девушки пройдут торжественным маршем в военной форме, украшенной георгиевскими ленточками», - говорится в сообщении.

Отмечается, то девушки уже приступили к занятиям и тренировкам по строевой подготовке. Всего в торжественном шествии будут задействованы более 60 военнослужащих.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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