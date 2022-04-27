Праздник Рамазан в Таджикистане отметят 2 мая

CentralAsia (TJ) - Праздник Иди Фитр (Иди Рамазон) в Таджикистане отметят 2 мая. Такое решение принято по итогам заседания Совета улемов Исламского центра страны, которое прошло сегодня, 27 апреля.

Праздничный намаз, согласно решению Совета, состоится 2 мая в 6 часов утра во всех мечетях городов и районов Таджикистана.

По сообщению пресс-секретаря Совета улемов РТ Афшина Мукима, на заседании рекомендовали имамам привлечь народ к оказанию материальной помощи нуждающимся, а также не допускать расточительства в праздничные дни.

Иди Фитр - праздник разговения после 30-дневного строго поста. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

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