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Посольство России в Душанбе опровергло информацию о подготовке продукции с символом Z

CentralAsia (TJ) -  На днях, в таджикских социальных сетях появилась информация, что 9 мая в Душанбе во время шествия «Бессмертного полка» участникам будут раздавать плакаты, кепки, майки с военной символикой Z и V. А печатать их, якобы, будет посольство России в Таджикистане. «Азия-Плюс» обратилась в диппредставительство.

В посольстве России в РТ сообщили: «Хотели бы опровергнуть информацию в социальных сетях о якобы нашем заказе в типографии продукции с упомянутой вами символикой, как недостоверную».

Что касается самой акции «Бессмертный полк» в мэрии Душанбе до сих пор не подтвердили, состоится ли она.

Ранее сообщалось, что в соседнем Кыргызстане ГКНБ призвал граждан не одевать одежду с символом Z во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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