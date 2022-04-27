В Узбекистане средняя заработная плата составила $270

CentralAsia (UZ) - В январе-марте среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по республике составила 3,42 млн сумов (270 долларов), что на 19,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Госкомстата Узбекистана.

По видам экономической деятельности заработная плата работников предприятий составляет:

• банковская, страховая, лизинговая и кредитно-посредническая деятельность — 8,42 млн сумов (700 долларов);

• информация и связь — 6,5 млн сумов (570 долларов);

• перевозка и хранение — 4,55 млн сумов (400 долларов);

• промышленность — 4,46 млн сумов (400 долларов);

• строительство — 4,15 млн сумов (370 долларов);

• торговля — 3,51 млн сумов (310 долларов);

• образование — 2,51 млн сумов (220 долларов);

• здравоохранение и предоставление социальных услуг — 2,32 млн сумов (200 долларов).

В разрезе регионов самый высокий уровень заработной платы отмечен в Ташкенте (5,21 млн сумов или 460 долларов) и Навоийской области (4,73 млн сумов или 420 долларов). Самый низкий уровень – в Сурхандарьинской (2,61 млн сумов или 230 долларов) и Ферганской (2,59 млн сумов или 230 долларов) областях.

Среднемесячная зарплата – это усредненное значение всех получаемых вознаграждений за труд сотрудника в течение 12 месяцев в перерасчете на каждый отдельный месяц.

Среднемесячная заработная плата в