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Узбекистан будет поставлять в Россию отбеливатель для бумаги

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте российская делегация проводит переговоры о поставках из Узбекистана хлората натрия, который используется для отбеливания целлюлозы в производстве белой бумаги. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Основные компоненты в России есть, а хлорат натрия - есть альтернатива либо Китай, либо Узбекистан, но в Узбекистан нам гораздо короче логистика», - объяснил российский министр.

Резкое прекращение поставок хлората натрия в РФ из Европы стало одной из причин дефицита офисной бумаги в российских регионах в марте-начале апреля. В частности, из-за нехватки реагентов приостановить производство был вынужден один из трех крупнейших производителей этого вида продукции - Светогорский ЦБК американской International Paper Company (бренд SvetoCopy). Дефицит поставок привел к скачку цен на офисную бумагу, Федеральная антимонопольная служба РФ в марте сообщала, что проверит обоснованность роста цен у производителей бумаги.

Минпромторг РФ сообщал ранее, что производители бумаги готовы перестраивать технологический процесс с использованием российских реагентов, а также ведут поиск новых поставщиков.

Одним из крупнейших производителей хлората натрия на территории СНГ является узбекская химкомпания "Ферганаазот".

Ранее сообщалось, что в марте цены на офисную бумагу в РФ резко выросли после заявления финской компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия, с помощью которого отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги.

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