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Минобороны России сообщило об уничтожении крупной партии западного оружия в Запорожье. Видео

CentralAsia (CA) -  Фрегат Черноморского флота нанес удар ракетами «Калибр» по украинским военным объектам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова.

Ударами «Калибров» с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск, утверждает издание.

На выложенных кадрах показан залповый пуск четырех ракет из акватории Черного моря.

Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т с проникающей боевой частью фугасного действия и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям c фугасными боеголовками. Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки универсальных корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок «Калибр-ПЛ» заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.

Российский флот активно применяет «Калибры» для высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Ракеты впервые применили во время контртеррористической операции России в Сирии.

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