Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов освобождён от должности в связи с переходом на другую работу

CentralAsia (UZ) - Абдулазиз Камилов, занимавший должность министра иностранных дел, назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан по вопросам внешней политики и безопасности.

Первым заместителем главы МИДа и исполняющим обязанности министра назначен Владимир Норов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов со ссылкой на соответствующие указы Шавката Мирзиёева.

В свою очередь Бобур Усманов, занимавший должность заместителя секретаря Совета безопасности по вопросам внешней политики и безопасности, назначен заместителем директора института стратегических и межрегиональных исследований.

29 марта в пресс-службе внешнеполитического ведомства сообщили, что глава МИД Абдулазиз Камилов в связи с хроническим заболеванием в течение последних десяти дней проходил лечение в центральной клинической больнице №1 главного медицинского управления.

Абдулазиз Камилов родился 16 ноября 1947 года в городе Янгиюле Ташкентской области. Окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР. Кандидат исторических наук, владеет арабским и английским языками.

Камилов работал в посольствах СССР в Ливане (должность – атташе, 1973-1976) и Сирии (второй секретарь, 1980-1984). Затем был сотрудником отдела Ближнего Востока МИДа СССР, старшим научным сотрудником института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР.

После распада Советского Союза Камилов в 1991-1992 годах занимал должность советника посольства Узбекистана в России. Следующие два года работал заместителем председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

В апреле 1994 года пришел в МИД республики в качестве первого замминистра, осенью возглавил министерство, руководил им до 2003 года. В 1998 году был назначен также ректором Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД).