Монголия подписала соглашение с французской компанией Axens по НПЗ

CentralAsia (MNG) - Проект нефтепереработки в Монголии продвигается вперед. Подписано соглашение по проекту нефтеперерабатывающего завода по строительству нефтепровода. Генеральное соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства нефтепровода в Монголии подписали госсекретарь Министерства горнодобывающей промышленности Г.Нандинжаргал, исполнительный директор госкомпании «Монгольский нефтеперерабатывающий завод» Д.Алтанцэцэг, исполнительный директор госкомпании «Эрдэнэс Таван Толгой» Б.Ганхуяг и представитель китайской компании «Норинко Интернэйшнл Кооперэйшн» - главный менеджер Чжоу Диань Бин.

27 апреля была достигнута договоренность о строительстве «Установки получения серы» (Sulfur Recovery Unit) на нефтеперерабатывающем заводе по лицензии французской компании Axens. Важно отделить серу от сырой нефти, чтобы получить конечный продукт высокого качества.

Axens — французская компания в энергетическом секторе, работающая на рынках нефтепереработки, нефтехимии, обработки газа, возобновляемых источников энергии (топливо и нефтехимические промежуточные продукты, такие как пара-ксилол, возможно, возобновляемые и альтернативные) и воды.

Присутствуя в 15 странах, она предоставляет технологии (лицензиар), оборудование, печи, модульные установки, продукты (катализаторы и адсорбенты) и услуги (техническая помощь, консультации, обучение) для этих рынков.

Компания также разрабатывает решения для лечебной очистки воды и обработки питьевой воды.

Axens была создана IFPEN в результате слияния в 2001 году промышленного отдела последней с компанией Procatalyse.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения