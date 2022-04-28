АО «Эрдэнэс Тавантолгой» провел годовое общее собрание и обещает к 2025 году создать 21 000 рабочих мест

CentralAsia (MNG) - Годовое общее собрание АО «Эрдэнэс Тавантолгой», одной из крупнейших горнодобывающих компаний Монголии, состоялось 22 апреля 2022 года в городском поселке Цанхи в сомоне Цогтцэции аймака Өмнөговь. В соответствии с усилиями ETT по обеспечению прозрачности встреча транслировалась в прямом эфире для широкой публики и получила прямую обратную связь через горячую линию «1072» и официальные каналы компании в социальных сетях, — передает BUSINESS WIRE.

На заседании были рассмотрены Оперативный и финансовый отчет АО «Эрдэнэс Тавантолгой» за 2021 год, реализация бизнес-плана «А6-20», а также актуальные вопросы реализации среднесрочного бизнес-плана и долгосрочной стратегии.

Экспорт угля «Эрдэнэс Тавантолгой» резко сократился из-за закрытия границ, вызванного глобальной пандемией. Тем не менее, благодаря своевременному выполнению плана управления рисками, АО «Эрдэнэс Тавантолгой» завершило 2021 год с продажами в размере $385 млн (1,1 триллиона тугриков), что принесло $147 млн (420,6 миллиардов тугриков) в виде налогов и общей чистой прибылью в размере $38,5 млн (110,7 миллиардов тугриков.)

Летом 2022 года планируется завершить железнодорожные проекты Тавантолгой — Зуунбаян и Тавантолгой — Гашуунсухайт, которые обеспечат ETT прямой доступ к рынкам в Китае и за его пределами. Дальнейшая разработка бизнес-плана «А6-20» ускоряет реализацию проектов в области инфраструктуры и развития для реализации бизнес-плана на 2021–2025 годы, производства продукции с добавленной стоимостью и повышения конкурентоспособности на международном рынке угля.

Перед собранием акционеров ETT организовала Ярмарку вакансий, которая предоставила более 2000 местных жителей возможность заполнить заявления о приеме на работу в рамках цели компании по созданию не менее 21000 рабочих мест для местного населения к 2025 году.

«Эрдэнэс Тавантолгой» (ЕТТ) — монгольское государственное акционерное общество, эксплуатирующее участок Восточный Цанхи месторождения Таван-Толгой. Он расположен недалеко от южной границы Монголии с Китаем, и его запасы оцениваются в более чем 7 миллиардов тонн угля, более трети из которых составляют высококачественный коксующийся уголь. Компания уникальна тем, что около 3 миллиардов ее акций принадлежат более чем 2,5 миллионам граждан Монголии.

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