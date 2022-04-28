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Министр иностранных дел Японии посетит Монголию

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси посетит с официальным визитом Монголию с 30 апреля по 2 мая 2022 г. по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией по приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

В ходе визита министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси встретится с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, а также проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

В ходе встречи и переговоров стороны подробно обсудят, как укрепить стратегическое партнерство между Монголией и Японией, сохранить частоту переговоров на высоком уровне и расширить двустороннее сотрудничество во всех областях.

Они также рассмотрят ход реализации Среднесрочной программы монголо-японского стратегического партнерства (2017-2021 гг.) и обменяются мнениями о сотрудничестве в преодолении негативных последствий пандемии COVID-19, увеличении торговли и инвестиций, а также активизации реализации Соглашение об экономическом партнерстве.

Это шестой визит министров иностранных дел Японии в Монголию. Ранее Монголию посетили министр иностранных дел Японии Сосукэ Уно в 1989 г., Ёрико Кавагути в 2004 г., Кацуя Окада в 2010 г., Таро Коно в 2019 г. и Мотэги Тосимицу в 2020 г.

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