Российскому ведущему Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан из-за его высказывания

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сочли оскорбительными высказывания российского журналиста Тиграна Кеосаяна об отношении страны к войне в Украине, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Как передает «Интерфакс», Кеосаян может быть включен в список лиц, нежелательных для въезда в страну.

«Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств», — сказал Смадияров.

В видео на своем YouTubе-канале Кеосаян выступил с угрозами в адрес Казахстана из-за отмены парада 9 мая.

«Идет война. Война двух огромных, больших идей, двух больших стран, и второй страной является не Украина, а Америка и НАТО. А вот всем остальным, особенно братским странам, нужно определяться и занимать сторону. А нам внимательно посмотреть — кто с нами, а кто нет. И неопределившихся, подающих однозначно недружественные — это раз, или неоднозначные сигналы, — ну что же делать, относить к нашим врагам. По крайней мере в экономических и информационных доктринах. Хватит, хватит, ребят, наигрались в безвозмездную помощь — спасать вашу власть в Казахстане, бардак ваш прекращать. А вы парад отменяете? Серьезно?» — заявил Кеосаян.

Власти Казахстана отменили военные парады 7 и 9 мая, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы.

Остальную часть праздничной программы оставят без изменений: по всей стране пройдут около 50 различных военно-патриотических мероприятий, в том числе чествование ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Республики Казахстан.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения