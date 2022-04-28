В Андижане произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (UZ) - По данным республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, 28 апреля в 03:28 по местному времени произошло землетрясение с эпицентром в Андижанской области (Ханабадский район).

Магнитуда М=4,1. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 327 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

— Ханабадский район: 4 балла, 2 км;

— Кургантепинский район: 3 балла, 16 км;

— Джалакудукский район: 2 балла, 37 км;

— Ходжаабадкий район: 2 балла, 44 км.

О пострадавших людях или повреждении зданий в результате землетрясения не сообщается.