экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Андижане произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (UZ) -  По данным республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, 28 апреля в 03:28 по местному времени произошло землетрясение с эпицентром в Андижанской области (Ханабадский район).

Магнитуда М=4,1. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 327 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

— Ханабадский район: 4 балла, 2 км;

— Кургантепинский район: 3 балла, 16 км;

— Джалакудукский район: 2 балла, 37 км;

— Ходжаабадкий район: 2 балла, 44 км.

О пострадавших людях или повреждении зданий в результате землетрясения не сообщается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Министр иностранных дел Японии посетит Монголию
  • Торговые издержки Монголии могут быть снижены на 13 процентов
  • Этот сборник из трех новелл рассказывает истории о сближении людей и животных в Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com