Венгрия приняла схему оплаты за российский газ в рублях

Петер Сийярто

CentralAsia (CA) - Венгрия будет использовать предложенную Россией схему расчетов за газ, подтвердил CNN министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, у Будапешта нет альтернативных источников и маршрутов поставок, которые позволили бы отказаться от импорта российских энергоресурсов в ближайшие несколько лет.

«85% поставок газа идет из России, 65% поставок нефти идет из России. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали эту ситуацию», — заявил Сийярто.

Накануне Сийярто заявил порталу Hungary Today, что поставки российского газа в Венгрию продолжаются в соответствии с графиком и контрактом с Россией.

«Я хотел бы всех успокоить, приостановка поставок в Болгарию не распространяется на транзит через эту страну», - сказал венгерский министр.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от «недружественных стран», чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента РФ, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с «Газпромом» за поставленное сырье.

Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.