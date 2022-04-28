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«Уральские авиалинии» до конца октября отменили все рейсы в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, следует из информации на сайте авиаперевозчика.

«Все рейсы из/в Казахстан отменены в период с 11.03.2022 по 29.10.2022 включительно, из/в Азербайджан — с 08.03.2022 по 29.10.2022, из/в Армению с 03.03.2022 по 29.10.2022, из/в Узбекистан — до 29.10.2022», — говорится в сообщении.

Авиакомпания объяснила решение об отмене рейсов «закрытием воздушного пространства европейских стран».

11 апреля ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах союза. Ограничения коснулись, в том числе, компании «Уральские авиалинии».

Директор авиационно-технического центра уральского авиаперевозчика Игорь Поддубный отмечал, что компания может выполнять рейсы, «не останавливая самолеты и не разбирая их на запчасти», на протяжении еще двух-трех месяцев, сообщают «Ведомости».

26 февраля на фоне военной операции России на Украине Евросоюз запретил поставлять, продавать, обслуживать и страховать европейские самолеты в России, а также отдавать их туда в лизинг. С 28 марта перестали действовать контракты европейских лизингодателей с компаниями РФ. Минтранс сообщал, что почти 800 из 1300 самолетов перевели в российский авиационный реестр, а 79 лайнеров за границей арестовали, пишет «Коммерсантъ».

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