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В Бразилии выявили новую мутацию штамма «омикрон»

CentralAsia (CA) -  Бразильские эпидемиологи выявили новую разновидность омикрон-штамма коронавируса, сообщает местная газета Folha de S.Paulo.

По данным издания, речь идет о мутации комбинированного варианта «омикрона» BA.1 и BA.2, которой нет в международной базе данных Gisaid.

Новый штамм обнаружили у трехлетнего ребенка в Сан-Паулу еще 16 февраля. При этом ученые отмечают, что пока нет оснований говорить о появлении новой полноценной рекомбинации «омикрона», поскольку для этого соответствующая мутация должна быть подтверждена минимум в 5 образцах.

Бразилии преобладающим вариантом SARS-CoV-2 в Бразилии остается разновидность BA.2 «омикрона», на которую приходится около 70% всех случаев инфицирования.

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