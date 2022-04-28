Министр природы, окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - Монголия объявляет о безвизовом въезде для южнокорейских туристов

Министр природы, окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ, заместитель министра Г.Тувдэндорж и госсекретарь Э.Баттулга представили сегодня /28 апреля 2022 года/ 100-дневный отчет о своей работе.

«Министерство уделяет особое внимание туризму. 14 февраля правительство провело внеочередное заседание, и премьер-министр официально объявил, что Монголия открыла свои международные границы. В связи с этим отраслевому министерству поручено увеличить долю туризма в ВВП в рамках «Политики нового возрождения». Проводим поэтапные консультации и решение вопросов. В настоящее время мы работаем над решением около пяти вопросов. Например, в последние два года туристические компании вообще не принимали туристов. В связи с этим поступил запрос о немедленном продлении разрешения на ООПТ. Поэтому мы приняли решение немедленно продлить лицензии турбазам, которые работают более 10 лет. Также было принято решение отложить оплату сборов напрямую через контракт и произвести погашение следующей осенью», — сказал глава министерства.

«В-третьих, в Южной Корее 27 миллионов туристов, 16 миллионов из которых едут в Китай и соседние страны. В 2019 году из 16 миллионов туристов наибольшее количество туристов приехало в Монголию, около 500 тысяч человек. Мы поставили перед собой цель достичь этого числа в этом году. Есть вопросы, связанные с визой, такие как ограничения на авиаперелеты или ограничения потока туристов. Сейчас решается визовый вопрос. Однако на основании запроса Республики Корея правительство решает вопрос о безвизовом въезде для южнокорейских туристов. По данным посольства, в ближайшие три года ожидается прибытие не менее 577 000 туристов из Южной Кореи. Мы ведем переговоры с Японией о туризме», — проинформировал министр природы, окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ.

Визы в Монголию переводятся на E-Visa, а туристы из более чем 30 стран в настоящее время включены в E-Visa.

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