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ООН: на Украине с начала российских военных действий погибли 2787 мирных жителей
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С начала российских военных действий в Украине погибли 2787 мирных жителей, 3152 получили ранения, говорится в сообщении управления верховного комиссара ООН по правам человека. По данным ООН, речь идет только о подтвержденных случаях, однако фактическое число может быть больше.

Среди 2787 убитых — 912 мужчин, 611 женщин, 61 девочка и 74 мальчика, а также 163 детей и 2189 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых 3152 мирных жителей — 365 мужчин, 296 женщин, 66 девочек и 73 мальчика, а также 100 детей и 1565 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В Донецкой и Луганской областях погибли 1314 человека, ранены 1159. На территориях, подконтрольных Киеву, - 407 и 808 соответственно. На территории, контролируемой самопровозглашенными «республиками» — 85 и 353. В других регионах Украины зафиксирована смерть 1473 гражданских лиц, 1640 ранены.

По данным ООН, большинство зарегистрированных жертв мирных жителей вызваны применением взрывных вооружений с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары.

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