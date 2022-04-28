Жителей Андижана власти обязали танцевать польку каждый день

CentralAsia (UZ) - Жители Андижана в течение месяца ежедневно будут исполнять андижанскую польку. Фото и видеоотчеты исполнения польки требуется направлять в местные администрации каждую пятницу. Такое решение принял глава администрации области в связи с отмечаемым 100-летием этого народного танца.

Решение относится и к чиновникам, и к простым гражданам. «Руководители всех организаций и учреждений области, те, кто считает себя настоящими андижанцами, должны каждый день в течение месячника исполнять андижанскую польку», - говорится в распоряжении хокима Шухратбека Абдурахманова, размещенном на сайте областной администрации.

В рамках юбилейного месячника в области пройдут специальные танцевальные челленджи и флешмобы. Причем жители смогут танцевать практически повсеместно - на улицах, в магазинах, на вокзалах и даже в автобусах при согласии водителя и других пассажиров. Чтобы обеспечить исполнение распоряжения, руководителей организаций и учреждений обязали записывать танцы на видео, снимать на фото и каждую пятницу направлять их в хокимият. В местных Telegram-каналах уже появились первые видеосвидетельства увлеченно танцующих школьников, студентов и работников учреждений.

В Узбекистане в каждой области есть свои особенные танцы, добоз, гулим, лазги, бурдам и машал исполняют уже несколько веков. В отличие от них андижанская полька появилась не так давно - в 20-х годах прошлого века. Она отличается от традиционной особым акцентом, который делается на яркие наряды, движения рук, выразительную пластику и мимику танцующих. А движения в большей степени классические: приставные шаги, повороты и подскоки. Недавно в Узбекистане выступили с инициативой внести этот танец в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.