Тhe Guardian: Дальнейшее вооружение Украины только уничтожит ее. Запад должен действовать так, чтобы положить конец этой войне сейчас

CentralAsia (CA) - Западу необходимо перестать накачивать Украину вооружением и добиться от России переговоров, пишет Тhe Guardian. По мнению автора статьи Ангуса Роксбурга, возможная «победа» Украины, о которой смело заявляют западные лидеры, — это полный абсурд.

Новые люди на Западе сомневаются, что Украина ведет справедливую войну. Вторжение России было совершенно неспровоцировано. Какие бы претензии ни были к расширению НАТО или жестокому обращению Украины с русскими на Донбассе, никто не нападал на Россию и не собирался этого делать. Президент РФ Владимир Путин начал прямую войну агрессии и захвата территорий.

Отсюда следует, что поддерживать Украину — это правильно. Но совсем не ясно, что та поддержка, которую мы оказываем (и не оказываем), является правильным способом сохранения украинской нации.

Чем дольше будет бушевать эта война, тем больше украинцев покинет родину, тем больше разрушений будет нанесено их домам, городам, промышленности и экономике. Тем не менее, нынешний подход Запада к поддержке военной цели Украины по разгрому агрессора и предоставлению оружия для этой цели, демонстративно избегая прямого военного вмешательства, гарантированно продлит войну. Прогресс России может замедлиться, но вряд ли его удастся остановить, тем более вытолкнуть из Украины, а тем временем будут продолжаться сокрушительные разрушения и отвратительные военные преступления.

Не проходит и дня, чтобы какой-нибудь высокопоставленный западный политик не заявил, что Украина будет «успешна», а Россия «проиграет». Это, безусловно, поднимает моральный дух. Но это явно ерунда.

Дело в том, что день ото дня все больше городов и поселков разрушаются, а затем переходят к русским. За два месяца территория, находящаяся под контролем России — изначально это были отколовшиеся части Донбасса — увеличилась примерно в 5 раз. Если Россия и дальше будет терпеть «поражения» такими темпами, то еще через 2 месяца весь юг Украины будет в руинах, такие города, как Одесса, будут напоминать Мариуполь, а погибнут еще тысячи и тысячи украинцев.

Хуже того, по мере того, как война продолжается и разрушает все больше городов, становится все менее вероятно, что украинцы, бежавшие в другие страны, когда-либо вернутся, потому что у них не будет ни домов, ни рабочих мест, куда они могли бы вернуться. Сколько жителей Мариуполя вновь окажутся дома? Если цель России состояла в том, чтобы уничтожить украинскую нацию, то подход Запада помогает сделать именно это.

Конечно, если нас беспокоит жизнь украинского народа, то Запад должен что-то сделать, чтобы остановить войну – прямо сейчас. Призывать украинцев продолжать военное противостояние, каким бы справедливым ни было их дело, означает просто сделать их страну непригодной для жизни.

Проблема в том, что есть только два способа быстро остановить войну, и ни один из них не приемлем для большинства западных лидеров.

Одним из них было бы вступление НАТО в войну и нанесение быстрого, массированного и решительного удара, чтобы вывести из строя российские силы вторжения. В отличие от действий России, она имеет на это полное право по международному праву. Когда Путин вмешался в Сирию, он очень тщательно представил это как ответ на запрос законного и международно признанного правительства Сирии. Запад мог бы сделать то же самое в Украине. У самого Путина нет такого оправдания для своего вторжения.

Риск, связанный с этим – третьей мировой войной – очевиден, и именно поэтому Запад отказывается вмешиваться напрямую.

Другой вариант — убедить Путина немедленно прекратить огонь, пригласив Россию на всесторонние мирные переговоры. Западные лидеры не склонны вести переговоры с таким «мясником», как Путин. Но они сделали это со Слободаном Милошевичем из Сербии всего через несколько месяцев после резни в Сребренице, и результатом стало Дейтонское соглашение, положившее конец войне в Боснии в 1995 году.

Чтобы вообще посадить Путина за стол переговоров, все должно быть вынесено на обсуждение — включая границы Украины, извечные опасения России в области безопасности, возможно, даже саму логику построения сегодняшних международных границ в этой части Европы на том, что было внутренними границами в СССР, составленный коммунистическими лидерами именно для того, чтобы помешать советским республикам и областям быть жизнеспособными независимыми государствами. Исход переговоров не нужно предопределять заранее. Главное говорить, а не драться.

Западные лидеры не могут решиться поднять эти вопросы, которые, казалось бы, вознаграждают Путина за попытку перекроить карту силой. Они предпочли бы воевать, точнее, пусть воевала бы Украина, в надежде победить Россию. Но что можно сказать наверняка, так это то, что Путин никогда не смирится с поражением. Он уже слишком глубоко вложился в эту войну, чтобы отступить, ничего не продемонстрировав. Если западные лидеры думают, что их поддержка Украины на расстоянии вытянутой руки приведет к военной победе Украины, то они фатально неверно истолковывают намерения и решимость Путина. Ради Украины мы должны остановить его сейчас, так или иначе, прежде чем ничего не останется от страны, которую мы хотим защитить.



Ангус Роксбург — бывший корреспондент Би-би-си в Москве и бывший консультант Кремля. Автор книг «Сильный человек: Владимир Путин и борьба за Россию» и «Звонов из Москвы: воспоминания иностранного корреспондента».