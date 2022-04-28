Депутаты бойкотируют, если проект LRT Улан-Батора не будет обсуждаться повторно

CentralAsia (MNG) - На пленарном заседании парламента 22 апреля 24 депутаты, избранных от Улан-Батора, заявили, что не будут присутствовать на пленарном заседании в знак протеста против отклонения проекта строительства Улан-Баторской линии легкорельсового транспорта (LRT) с мостовым пирсом.

В частности, Постоянный бюджетный комитет отклонил проект постановления о государственной гарантии проекта LRT, который должен быть реализован в Улан-Баторе в рамках Политики нового возрождения.

Проект постановления был разработан в соответствии с проектом поправок к Закону о бюджете на 2022 год, чтобы предоставить государственную гарантию в размере 510 миллионов тугриков для проекта.

Депутат Б.Энх-Амгалан подверг критике: «Постоянная комиссия по бюджету под председательством Ч.Хурэлбаатар отклонил проект постановления, который затронет интересы жителей Улан-Батора. Депутат Ч.Хурэлбаатар, напротив, полностью выделил бюджетные средства для аймака Увс, от которого он был избран. Кажется, ему важна только жизнь увсчан. Почему вы не можете принять решение в интересах общества? Если проект LRT не будет повторно обсуждаться постоянным комитетом, мы не поддержим фискальную поправку».

«Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ поддержал строительство LRT, а Минфин сделал расчет. Главным препятствием на пути развития Улан-Батора являются определенные чиновники в монгольском государстве», - сказал член парламента Ж.Сухбаатар.

Председатель Постоянной комиссии по бюджету Ч.Хурэлбаатар ответил: «Госгарантии имеют тот же порядок, что и кредиты. Проект постановления противоречит Закону о финансовой стабильности. Эта резолюция увеличит долг Монголии на $3,5 млрд. Поэтому этот вопрос должны обсудить не только 76 депутатов парламента, но и все монголы. Если долг Монголии возрастет, возникнет риск банкротства. Поэтому это решение было принято после консультации с соответствующими людьми».

Ж.Сухбаатар также прокомментировал: «Член Ч.Хурэлбаатар рассмотрел технико-экономическое обоснование. Не используйте трибуну парламента для введения народа в заблуждение. Стоимость ТЭО проекта составляет $926 млн, а постановление включает государственную гарантию в размере $510 млн».

В связи с этим мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар подчеркнул: «Этот проект не загоняет страну в долги. Это большой проект, который приносит пользу жителям Улан-Батора. С самого начала проект будет находиться под пристальным вниманием общественности. Ждем решения парламента о начале первой масштабной работы, которая готова за полгода. Вы можете ненавидеть меня, но не причиняйте вреда жителям столицы».

Предлагаемый LRT будет иметь три маршрута, и строительство первой линии планировалось начать в мае 2022 года.

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