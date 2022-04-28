Парламент Канады признал действия России на Украине геноцидом

- Азия и мир, политика
- 11:31, 28 апреля 2022
- Просмотров: 507
CentralAsia (CA) - Парламент Канады единогласно принял решение о признании действий России на Украине геноцидом против украинского народа, сообщает Globalnews.
Голосование было инициировано после того, как член парламента от НДП и критик по иностранным делам Хизер Макферсон представила ходатайство о признании Палатой представителей того, что «Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа».
«Нам необходимо финансировать Международный уголовный суд и делать больше, чтобы убедиться, что у него есть все инструменты и ресурсы, необходимые для расследования и привлечения к ответственности тех, кто стоит за этим геноцидом», - заявила Макферсон.
Она также призвала премьер-министра Канады Джастина Трюдо ужесточить санкции против Москвы и увеличить объем гуманитарной помощи Киеву.
Депутаты согласились с тем, что существуют «явные и достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений против человечности», совершаемых российскими вооруженными силами под руководством президента Путина и других членов российского парламента.
«Эти преступления включают, среди прочего, массовые зверства, систематические случаи умышленных убийств мирных жителей Украины, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, телесные повреждения, психические расстройства и изнасилования», - говорится в ходатайстве.