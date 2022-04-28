Правительство Монголии планирует сократить 1,5 тыс. рабочих мест для высокопоставленных госслужащих

CentralAsia (MNG) - Законопроект о государственной экономии был внесен в парламент впервые. Премьер-министр подчеркнул, что каждое государственное учреждение пыталось регулировать меры жесткой экономии с помощью отраслевых законов, положений и правил, но до сих пор не смогло внести кардинальных изменений в соответствии с ожиданиями общества.

Он устанавливает обязательные ограничения на деятельность всех уровней бюджетных организаций и юридических лиц с государственной и частичной собственностью.

Законопроект, в частности, запрещает парламенту, государственным органам и государственным предприятиям иметь заместителя председателя, если иное не предусмотрено законом, а также мэру Улан-Батора иметь более двух заместителей, в то время как губернаторы аймаков, районов и сомонов не могут иметь более одного заместителя губернатора.

Он также запрещает использование государством больших автомобилей в городских районах. В соответствии с законопроектом госчиновники будут ездить на полноразмерных автомобилях только во время командировок в сельскую местность. Премьер-министр сообщил, что в партнерстве с частными компаниями, специализирующимися на электронных технологиях, будет использоваться интеллектуальная система управления, чтобы сократить текущее использование 9800 государственных транспортных средств не менее чем на 60 процентов, и правительство больше не будет владеть автомобилями.

В соответствии с законопроектом руководители бюджетных организаций не будут принимать произвольных решений по штатному расписанию, размеру должностных окладов, доплат, компенсаций и премий.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ далее пояснил, что общественным организациям будет запрещено освещение телефонных счетов, прием иностранных гостей, обмен подарками, организация банкетов, спонсорство художественных и спортивных мероприятий, финансирование платы за обучение и пожертвования. Правительственные чиновники больше не будут путешествовать бизнес-классом при выезде за границу. Кроме того, по его словам, сотрудники, кроме специальных государственных служащих, не будут носить форменную одежду.

В рамках поправки к бюджету было отменено в общей сложности 33 мероприятия, в том числе строительство шести офисных зданий, трех стадионов, семи домов культуры, трех спортивных залов и комплексов, двух бассейнов, одного дома-айрага (дом кумыса), шести местных работ по благоустройству и трех дорог общего пользования и м., а также приобретение 18 оргтехники и ремонт 12 офисов. По оценкам правительства, это снизит операционные и управленческие расходы более чем на 20 процентов и сократит более 1500 рабочих мест.

Премьер-министр указал, что законопроект запрещает дальнейшее финансирование несрочных местных проектов, таких как памятники и мемориалы.

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