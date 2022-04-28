В Узбекистане управляющего отелем посадили на 10 суток за оскорбление иностранца

CentralAsia (UZ) - В Генпрокуратуру РУз обратился иностранный турист, IT-специалист В.К., приехавший в Узбекистан для ознакомления с историческими памятниками страны.

Турист пожаловался на управляющего гостиницей в Самарканде А.У., который, по его словам, оскорбил его честь и достоинство и потребовал судебного иска.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, в результате расследования установлено, что в действиях управляющего гостиничным бизнесом А. У. имеются признаки административного правонарушения, а собранные документы переданы в суд.

Суд 22 апреля постановил, что правонарушитель А.У. приговорен к 10 суткам административного ареста, неотвратимость ответственности обеспечена, права иностранного туриста восстановлены.

«Обеспечение безопасности и прав каждого туриста, что важно для экономики страны, является приоритетом»,- отметили в Генпрокуратуре.