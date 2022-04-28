Путин заявил, что Россия не допустит создание антироссийских территорий у своих границ

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что «военная операция», которую российские вооруженные силы проводят на Украине с 24 февраля, «выполняется для упреждения масштабного конфликта на территории России по чужим сценариям». Он также отметил, что Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны, сообщается на сайте Кремля.

«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной, своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», - сказал президент на заседании Совета законодателей.

По словам Путина, на Украине с каждым днем растет число «иностранных наемников». Он пообещал, что вскоре Минобороны России представит общественности часть задержанных. «Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую законодательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там все больше и больше появляется. В очередной раз опять несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности», - добавил глава государства.

«Когда Россия благосклонно, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя и развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития. Да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях «нтироссии» никто не рассчитывал, и допустить мы этого не можем»,— подытожил он.