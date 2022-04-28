«Сомон-Эйр» увеличила рейсы по направлению Душанбе-Алматы

CentralAsia (TJ) - Авиакомпания «Сомон Эйр» объявляет о запуске второй частоты по направлению Душанбе-Алматы-Душанбе. С 2 мая «Сомон Эйр» будет выполнять полёты из Душанбе в Алматы два раза в неделю – по понедельникам и средам.

Как сообщили в авиакомпании, по понедельникам время вылета из Душанбе – 11:30, из Алматы в Душанбе – в 15:35, по средам время вылета из Душанбе – 10:00, в обратном направлении – 14:00 по местному времени.

Граждане Республики Таджикистан, вылетающие в Казахстан, должны предъявить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 (действительную в течение 3 суток c даты сбора материала до прибытия в Казахстан) на русском или английском языке. Детям до 5 лет предоставление справки не требуется.

В обратном направлении для прохождения регистрации на рейсы авиакомпании «Сомон Эйр» достаточно предъявить сертификат о полной или частичной вакцинации.

Если сертификата о прохождении полной или частичной вакцинации нет, необходимо предъявить справку ПЦР тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом, выданную не ранее чем за 72 часа до прибытия в Республику Таджикистан. Детям до 3 лет предоставление справки не требуется.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения