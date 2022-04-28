Звезда сериала «Наша Russia» оказался в приюте для бездомных

CentralAsia (CA) - Актер Валерий Магдьяш, исполнивший роль Джамшута в популярном юмористическом сериале «Наша Russia», попал в приют для бездомных в пригороде Пятигорска. Об этом стало известно телеканалу НТВ, передает «Комсомольская правда».

Магдьяш служил в театре у Армена Джигарханяна, снимался в десятке разных фильмов и сериалов. А потом исчез. Как выяснилось, актер страдал от алкоголизма и нищеты.

Бомжом артист стал после ограбления. Звезда «Нашей Russia» четыре дня лежал в коме и перенес несколько операций.

В 2018 году он продал однокомнатную квартиру в Москве, чтобы купить другую, побольше. Полученные от сделки деньги и другие накопления решил отнести в ячейку, но до банка так и не дошел.

«Удар трубой по голове, восемь швов, больница… Ни жилья, ни средств, ни документов. Поехал в Минеральные Воды. Добрался до вокзала, там и остался. Местные полицейские и охранники подкармливали меня бутербродами», - рассказывал актер.

Он постоянно брал деньги в долг у знакомых и не возвращал. «Те, кто искренне хотели помочь, с ним не общаются. Просто были выдвинуты условия: либо трудишься и живешь как человек, либо остаешься со стаканом. Он сделал выбор!» - призналась знакомая актера.

В приюте для бездомных 70-летнему актеру дали ему крышу над головой. Иногда Магдьяш дает концерты в местном ДК.

Продюсеры программы «За гранью» обещали помочь бывшей звезде. Его пригласили в студию, обновили портфолио и записали новую визитку. Актер очень хочет вернуться в профессию и вновь сниматься.