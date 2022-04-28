В ходе визита в ЦА верховный посланник Японии постарается сотрудничать в ответных действиях на Россию

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси посетит две страны Центральной Азии, Монголию и два островных государства Тихого океана, заявило в четверг правительство Японии, поскольку Токио стремится к сотрудничеству в ответ на войну России в Украине и другие вопросы.

Сначала Хаяси отправится в пятидневную поездку до понедельника, посетив Казахстан, Узбекистан и Монголию. Затем он отправится в трехдневный тур по Фиджи и Палау с 6 мая.

По словам представителей МИД Японии, он встретится со своими коллегами и руководителями стран, — передает Japan times.

Казахстан и Узбекистан поддерживают тесные отношения как с Россией, так и с Украиной.

По словам официальных лиц, в Монголии Хаяси будет искать поддержки в решении вопроса о прошлых похищениях Северной Кореей японских граждан. Улан-Батор поддерживает тесные связи с Пхеньяном.

Визит на Фиджи и Палау произошел на фоне того, что Япония продолжает продвигать «Свободную и открытую Индо-Тихоокеанскую стратегию» — концепцию, которую также отстаивают Соединенные Штаты и которая широко рассматривается как противодействие растущему военному и экономическому влиянию Китая в регионе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения