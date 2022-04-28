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Рабочая группа Международного валютного фонда работает в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министр финансов Монголии Б.Жавхлан и руководство Министерства финансов встретились сегодня с представителями рабочей группы МВФ.

Рабочая группа МВФ посетит Монголию с 28 апреля по 20 мая 2022 года и проведет совместное вступительное совещание с Министерством финансов и Банком Монголии. В ходе визита рабочей группы состоятся важные встречи для анализа экономической, бюджетной и финансовой ситуации в стране и определения будущих тенденций.

Рабочая группа Международного валютного фонда (МВФ) проводит серию онлайн-встреч с официальными представителями госучреждений Монголии.

На полях встреч будет проведена оценка текущего состояния экономики Монголии, составлен обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз, рассмотрены налогово-бюджетная и денежно-кредитная политики и социальные вопросы, которые влияют на них.

Например, в дополнение к Министерству финансов, Банку Монголии, Министерству горнорудной промышленности, Министерству труда и социального обеспечения, Финансовому консультативному комитету, Корпорации по страхованию вкладов, Банку развития Монголии и Эрдэнэс Монгол, планирует встретиться с представителями частного сектора, такими как Rio Tinto и Khan Bank.

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