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Эммануэля Макрона закидали помидорами на встрече с избирателями. Видео
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон

CentralAsia (CA) -  Президента Франции Эммануэля Макрона забросали помидорами во время его поездки в муниципалитет Сержи под Парижем, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел 27 апреля на рынке, где политика окружила большая толпа местных жителей. В какой-то момент неизвестные бросили в сторону недавно переизбранного главы государства несколько помидоров.

Охранники сразу же заслонили собой президента Франции, раскрыв над его головой зонтик.

Как отмечает телеканал, это первое публичное выступление Макрона с вечера 24 апреля и празднования его победы на выборах главы государства.

Эммануэля Макрона 24 апреля переизбрали президентом Франции. Он победил во втором туре, набрав 58,54% голосов. Его соперница, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 41,46%.

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