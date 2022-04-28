Эммануэля Макрона закидали помидорами на встрече с избирателями. Видео

Эммануэль Макрон

CentralAsia (CA) - Президента Франции Эммануэля Макрона забросали помидорами во время его поездки в муниципалитет Сержи под Парижем, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел 27 апреля на рынке, где политика окружила большая толпа местных жителей. В какой-то момент неизвестные бросили в сторону недавно переизбранного главы государства несколько помидоров.

Охранники сразу же заслонили собой президента Франции, раскрыв над его головой зонтик.

Как отмечает телеканал, это первое публичное выступление Макрона с вечера 24 апреля и празднования его победы на выборах главы государства.

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022

Эммануэля Макрона 24 апреля переизбрали президентом Франции. Он победил во втором туре, набрав 58,54% голосов. Его соперница, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 41,46%.