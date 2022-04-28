Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев освобождены от должностей зампредов Ассамблеи народа Казахстана

CentralAsia (KZ) - В Казахстане телеведущая и бизнесмен освобождены от должностей заместителя Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение, согласно которому Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев были освобождены от своих должностей. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

«Распоряжениями главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович освобождены от должностей заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана», – говорится в официальном сообщении.

Ранее стало известно, что новыми заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана назначены Наталья Дементьева и Тауфик Каримов.

Бекбаева и Кузиев занимали должности зампредов АНК начиная с 11 ноября 2020 года.

Майя Бекбаева родилась 12 февраля 1979 года в городе Семипалатинске. Окончила Казахский государственный университет имени Аль-Фараби по специальности «Международная журналистика».

Трудовая деятельность: журналист, ведущий службы новостей телеканала «Шахар», Алматы (2000-2005); журналист, шеф-редактор телеканала «Таң» (2005-2009); сотрудник телекорпорации «Казахстан», Астана (2009-05.2011); ведущая новостей и аналитической программы «Другими словами», ток-шоу «Выход есть!», «Седьмой канал» (2012-2016); ведущая ряда программ на телеканалах Агентства «Хабар» (2016-04.2019); генеральный директор телеканала «Kazakh TV» (с 04.2019).

Закиржан Кузиев родился 30 января 1969 года в Алматы.

Трудовую деятельность начал в 1990 году в качестве столяра-станочника 5-го разряда в производственном объединении «Ремстройтехника». В 1991 году перевелся в малое производственно-коммерческое предприятие в качестве инструктора монтажного отдела. В 1992 году перевелся на работу в МГП «Единство» на должности заместителя директора. В 1996 году избран президентом АО «Универсал». С 2005 года – учредитель ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завода». В 2016 году избран депутатом VI созыва Алматинского областного маслихата. Автор более 25 научных работ, меценат.

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