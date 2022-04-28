GGGI обещает помощь в развитии городов-спутников в Монголии

CentralAsia (MNG) - 27 апреля Аннака Петерсон, постоянный представитель Глобального института зелёного роста (Global Green Growth Institute — GGGI) в Монголии, и г-н Б. Мэндсайхан, директор Агентства по развитию спутника и особой экономической зоны столицы, провели рабочую встречу.

GGGI разрабатывает план работы на 2023–2024 годы и пятилетний стратегический план (2022–2026 годы), которые будут включать деятельность Агентства по развитию спутниковой и специальной экономической зоны Улан-Батора и изучают возможности для сотрудничества.

Г-жа Аннака Петерсон выразила готовность работать вместе, чтобы привлечь финансирование и инвестиции, необходимые для создания города-спутника и особой экономической зоны.

Глобальный институт зелёного роста — международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Сеуле (Южная Корея). Организация была создана 20 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в рамках Конференции ООН по устойчивому развитию.

Цель организации — способствовать устойчивому экономическому росту за счёт развития зелёной экономики в странах, которые развиваются в условиях изменения климата и выбрали рыночную экономику.

В настоящее время институт реализует 54 проекта более чем в 30 странах мира. Президентом ассамблеи и председателем совета института является бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Мероприятие началось с его видеообращения.

Официальное открытие представительства Глобального института зелёного роста (Global Green Growth Institute — GGGI) в Монголии состоялось 20 июня 2014 года.

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