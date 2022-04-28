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На границе Узбекистана с Кыргызстаном планируют открыть новые КПП

CentralAsia (UZ) -  В 2022 году планируется дополнительно открыть до четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе Узбекистана с Кыргызстаном. Об этом сообщил кандидат на пост главы МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Сулайманов рассказал, что в селе Чек-Абад был пост, который закрыли.

«По моей информации, в Кыргызстан прибудет делегация Узбекистана в составе 40 человек для открытия границы. У меня к вам просьба оказать содействие», — отметил он.

В ответ на просьбу Жээнбек Кулубаев заявил, что соответствующий вопрос поднимался на встрече премьер-министров Узбекистана и Кыргызстана.

«Мы должны рассмотреть условия, какую работу будет выполнять их сторона, а какую наша. Долгое время обсуждаем этот вопрос, в этом году создадим условия для открытия трех-четырех КПП», — добавил он.

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