Uzbekistan Airways открывает прямые рейсы между Ташкентом и Батуми

CentralAsia (UZ) - Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways продолжает открывать новые направления для развития прямых авиасообщений между регионами Узбекистана и Грузии.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, с 21 мая текущего года Uzbekistan Airways начет выполнять сезонные авиарейсы по международному направлению Ташкент – Батуми – Ташкент. Полеты в курортный город из Ташкента будут выполнятся два раза в неделю – по средам и по субботам.

Для въезда в Грузию нужно предъявить оригинал сертификата о вакцинации. В ином случае пассажиры от 10 лет и старше должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия 72 часов).