экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Uzbekistan Airways открывает прямые рейсы между Ташкентом и Батуми

CentralAsia (UZ) -  Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways продолжает открывать новые направления для развития прямых авиасообщений между регионами Узбекистана и Грузии.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, с 21 мая текущего года Uzbekistan Airways начет выполнять сезонные авиарейсы по международному направлению Ташкент – Батуми – Ташкент. Полеты в курортный город из Ташкента будут выполнятся два раза в неделю – по средам и по субботам.

Для въезда в Грузию нужно предъявить оригинал сертификата о вакцинации. В ином случае пассажиры от 10 лет и старше должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия 72 часов).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Звезда сериала «Наша Russia» оказался в приюте для бездомных
  • Правительство Монголии планирует сократить бюджет нового министерства
  • США создали в Германии центр по контролю поставок вооружения Украине


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com