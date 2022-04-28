Российские войска закрепились у Таврического, готовятся форсировать Северский Донец, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российская армия наращивает темпы наступления в Украине, наиболее активно действует на Слобожанском и Донецком направлениях, перебрасывает дополнительные силы под Изюм, стремится окружить украинские войска на востоке, готовится форсировать Северский Донец. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 28 апреля.

Российская армия продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно «оккупированным» Крымом.

Российские войска наращивают темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские войска оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений войск РФ не отмечено.

Путем удержания соответствующего комплекта войск российская армия пытается обеспечить удерживание резервов Вооруженных Сил Украины на Северском направлении и не допустить их перемещения в Восточную операционную зону.

На Слобожанском направлении группировка российских войск продолжает наносить удары и огневое поражение артиллерией по городу Харькову.

Основные усилия российской армии сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений войска РФ пытаются провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

С целью усиления наступающей группировки в город Изюм войска РФ дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

Для выполнения указанной цели на Лиманском направлении российские войска улучшили тактическое положение, пытаются развить наступление на населенный пункт Лиман. Войска РФ проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении российская армия ведет наступление на населенный пункт Орехово.

На Авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретиного войска РФ оказывают интенсивное огневое влияние.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, российские войска ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

Российские войска продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Южнобужском направлении группировка российских войск основные усилия сосредотачивается на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Российские войска в результате штурмовых действий закрепились в районе населенного пункта Таврическое, пытаются производить огненное поражение по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

«За предыдущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены восемь воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.

Российские войска продолжают нести потери и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 6 российских атак, уничтожены 5 танков, одна артиллерийская система, 22 единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка», - говорится в сообщении.