Казахстан планирует полностью обеспечить себя отечественными продуктами к 2025 году

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CentralAsia (KZ) - Заменить импортные продукты питания на отечественные на 100% в Казахстане планируют к 2025 году. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает Tengrinews.kz.

«100% импортных продуктов питания будут заменены отечественными товарами. Это важное направление для продовольственной безопасности страны», - сказал Тугжанов на брифинге СЦК, озвучивая подробности Программы повышения доходов населения до 2025 года.

Заместитель премьер-министра отметил, что на сегодняшний день Казахстан зависит от импорта по 6 товарам.

«Яблоки — 74%, колбаса — 56,4%, сыры и творог — 56%, сахар — 43%, птица — 65,4%, рыба — 66%. Для полной ликвидации зависимости от импорта планируется реализовать более 900 инвестиционных проектов. Среди них запуск 87 молочно-товарных ферм, 14 мясокомбинатов, 17 птицефабрик, строительство садов и сахарного завода на площади 6,6 тыс. гектаров», - заявил Тужанов.

Отмечается, что во вторник на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что Казахстан обеспечивает себя сахаром за счет отечественного сырья лишь на 7%.

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