Россия 6 мая проведет неформальную встречу Совбеза ООН по Украине

CentralAsia (CA) - Россия 6 мая проведет неформальное заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсудят ситуацию на Украине «на земле». Об этом сообщил старший советник постоянного представительства России при ООН Сергей Леонидченко, передает «Коммерсантъ».

Он также заявил, что денацификация Украины будет завершена, а виновные в военных преступлениях будут наказаны.

«Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации «на земле», приходите на нашу встречу по «формуле Арриа» (неформально, с целью провести в частном порядке откровенный обмен мнениями, с использованием гибких процедурных рамок) 6 мая. Мы будем рады предоставить площадку независимым выступающим, работающим на передовой, чтобы показать вам факты, а не фейки», - сказал он на неформальном заседании Совбеза ООН.

«Будьте уверены, виновные в этих и всех других гнусных преступлениях будут привлечены к ответственности. Никто не уйдет от ответственности. Денацификация Украины будет завершена», - добавил Леонидченко.

26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что претензии России по ситуации на Украине необходимо решать при помощи инструментов, предложенных Уставом ООН. Он также предложил создать совместную группу из представителей ООН, России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров.