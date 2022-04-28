В Нур-Султане построят новое здание посольства Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - В столице Казахстана – городе Нур-Султане - будет построено новое здание посольства КР в этой стране.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР, вопрос выделения казахстанской стороной земельного участка для строительства объекта обсуждался 25 апреля в ходе встречи посла КР в Казахстане Дастана Дюшекеева с акимом города Алтаем Кульгиновым.

Отмечается, что помимо этого стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в частности, обсудили предстоящие мероприятия по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Казахстаном.

Согласно официальным данным, на данный момент Посольство КР в Казахстане располагается в дипломатическом городке Нур-Султана. Помимо посольства в соседней стране функционирует также генеральное консульство в городе Алматы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения