Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Росгвардейцы обезвредили крупный склад националистов в Харьковской области, он предназначался для диверсий на освобожденных российскими войсками территориях, сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Склад вооружения и боеприпасов украинских военных был обнаружен в подвалах при досмотре находящихся в лесу домов. Изъяты четыре 30-мм автоматических пушки 2А42, 300 осколочно-фугасных зажигательных снаряда, более 30 тысяч патронов, 168 ящиков гранат Ф-1 (более 3000 штук), 10 ящиков выстрелов ВОГ-17 и 31 выстрел ПГ-9С.