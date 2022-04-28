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Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Росгвардейцы обезвредили крупный склад националистов в Харьковской области, он предназначался для диверсий на освобожденных российскими войсками территориях, сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Склад вооружения и боеприпасов украинских военных был обнаружен в подвалах при досмотре находящихся в лесу домов. Изъяты четыре 30-мм автоматических пушки 2А42, 300 осколочно-фугасных зажигательных снаряда, более 30 тысяч патронов, 168 ящиков гранат Ф-1 (более 3000 штук), 10 ящиков выстрелов ВОГ-17 и 31 выстрел ПГ-9С.

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