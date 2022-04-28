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Иммунолог назвал опасность бессимптомной формы стелс-омикрона
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Стелс-омикрон, который доминирует среди всех вариантов COVID-19 в России, может быть опасен при бессимптомном течении. Его опасность назвал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает Ura.ru.

По его словам, после болезни у пациентов — особенно у тех, кто был привит или переболел и не знал о перенесенной болезни, — появляются недомогания. В их числе тошнота, головные боли, туман в голове и общая слабость. Проблема заключается в том, что после COVID-19 россияне не могут взять больничный и у них возникают сложности в лечении.

«Больничный лист поликлиника им не открывает, так как температуры нет, давление нормальное. Граждане берут очередной отпуск, потом — отпуск за свой счет. И это трагедия, особенно для работающих пенсионеров, потому что они в итоге они не так и восстанавливаются, и вынуждены оставить свою должность», - сказал специалист.

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