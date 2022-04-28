Минобороны России заявило об отражении украинской ракетной атаки на Херсон

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские военные отразили ракетную атаку украинских сил на Херсон, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, целями «ракетного удара неизбирательного характера» были жилые кварталы города. Он был нанесен около 23:00 мск 27 апреля. «В воздухе над городом сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У», — добавил он. Фрагменты одной из сбитых ракет упали в Шевченковском парке.

Конашенков также заявил, что в Минобороны расценивают такие удары как «военное преступление и грубейшее нарушение международного гуманитарного права».

Поздно вечером 27 апреля корреспондент «РИА Новости» сообщил о взрывах в центре Херсона рядом с телецентром. Он находится менее чем в километре от Шевченковского парка. Агентство сообщило со ссылкой на источник в российских силовых структурах, что удар был нанесен ракетами «Точка-У».

Позже агентство уточнило также со ссылкой на источник, что никто не пострадал.

Минобороны РФ заявило, что Херсон перешел под контроль российских военных 2 марта, а 15 марта ведомство отчиталось о взятии под контроль всего региона. Был назначен новый глава городской администрации Херсона, а также новый глава области, заработала военная комендатура, началось вещание российских телеканалов. Кроме того, как ожидается, с 1 мая в Херсонской области начнет хождение рубль.