Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 64 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 15:33, 28 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 22800 человек,
танков ‒ 970,
боевых бронированных машин ‒ 2389,
артиллерийских систем – 431,
РСЗО - 151,
средства ПВО - 72,
самолетов – 187,
вертолетов – 155,
автомобильной техники - 1688,
корабли /катера - 8,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 215,
специальная техника – 31,
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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