Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 64 дня военных действий

Азия и мир, политика

15:33, 28 апреля 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 22800 человек, танков ‒ 970, боевых бронированных машин ‒ 2389, артиллерийских систем – 431, РСЗО - 151, средства ПВО - 72, самолетов – 187, вертолетов – 155, автомобильной техники - 1688, корабли /катера - 8, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 215, специальная техника – 31, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia