США призвали ввести санкции против чиновников Туркменистана за нарушение свободы вероисповедания

CentralAsia (TM) - Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) подготовила очередной ежегодный доклад по ситуации с соблюдением в разных странах мира прав граждан на свободу вероисповедания в 2021 году и представила ряд рекомендаций американскому правительству.

Авторы доклада отнесли Туркменистан к категории стран, вызывающих особую озабоченность, и отметили, что в прошедшем году условия для соблюдения прав на свободу вероисповедания в стране оставались одними из худших в мире.

Правительство назначает священнослужителей и жестко контролирует выполнение религиозных практик, преследует последователей нетрадиционных религий, которых подвергает заключению, пыткам и притеснениям.

В связи с закрытостью государства, задокументировать все случаи нарушения свободы религиозного вероисповедания затруднительно и случаев нарушений очевидно больше, чем о них рассказывается в немногочисленных источниках. Но даже доступные данные представляют мрачную картину.

Правительство содержит большой штат осведомителей, следящих за деятельностью независимых религиозных групп внутри страны и за ее пределами.

Обвиняемых в преступлениях на религиозной почве часто судят в закрытом режиме, а приговор открыто не оглашается. Осужденные часто исчезают в тюрьмах, им запрещают контакты с внешним миром.

В связи с введением антиковидных ограничений мечети страны были закрыты для посетителей, однако это не помешало провести поминальную церемонию после кончины отца президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В качестве позитивных изменений в докладе отмечается, что в мае 2021 года Бердымухамедов-старший помиловал всех 16 Свидетелей Иеговы, отбывавших срок за отказ от военной службы по религиозным убеждениям.

USCIRF рекомендует правительству США:

оставить Туркменистан в категории стран «вызывающих особую озабоченность» в связи с вопиющими и систематическими нарушениями права граждан на свободу вероисповедания;

ограничить оказываемую стране поддержку в сфере безопасности за самые злостные случаи нарушения религиозных свобод;

ввести точечные санкции против ответственных за злостные нарушения права граждан на свободу вероисповедания правительственных ведомств и официальных лиц, ограничив им въезд на территорию США и заморозив их активы;

призвать правительство Туркменистана ввести альтернативную гражданскую службу и прекратить уголовные преследования сознательных отказчиков (отказывающихся от военной службы по религиозным убеждениям).

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) является независимым, самостоятельным консультативным органом правительства США, отдельным от Государственного Департамента. Созданная Конгрессом на двухпартийной основе, Комиссия осуществляет мониторинг соблюдения свободы религии во всем мире и разработку политических рекомендаций для президента, госсекретаря и Конгресса.