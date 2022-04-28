Рост цен на газ в Туркменистане привел к его удорожанию в Афганистане - СМИ

CentralAsia (TM) - Жители Кабула обеспокоены ростом цен на сжиженный газ. На это повлиял рост цен на «голубое топливо» в Туркменистане и напряженность на иранско-афганской границе, передает издание TOLO news.

Сообщается, что цена в среднем увеличились на 10 афгани ($0,11) за 1кг, однако прежняя или нынешняя стоимость газа не уточняется. По информации организации Save the Children, в августе 2021 года цена литра газа в Кабуле составляла 65 афгани.

Торгово-промышленная палата Афганистана (ACCI) заявила, что рост цен на газ в стране вызван двумя факторами: напряженностью между Афганистаном и Ираном на границе и скачком цен на газ в Туркменистане. Туркменские информагентства и пресс-службы ведомств о росте цен на газ не сообщали.

«Главная причина резкого роста цен заключается в том, что газ ранее импортировался из Ирана. У нас есть еще два источника импорта сжиженного газа: через пограничные переходы «Акина» (с Туркменистаном) и «Хайратон» (с Узбекистаном)», — пояснил глава ACCI Мохаммад-Юнус Моманд.

Основными поставщиками газа в страну являются Иран и страны Центральной Азии. Государственная газовая и нефтяная компания Афганистана заявила, что ведет с ними переговоры об импорте газа для удовлетворения потребностей рынка, отмечает издание.

Напряженность на ирано-афганской границе возникла после того, как 23 апреля афганские пограничники планировали построить дорогу на территории возле рубежа.