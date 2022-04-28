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Сердар Бердымухамедов ознакомился со строительством гигантского памятника Махтумкули

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 27 апрел совершил рабочую поездку по столице, ознакомившись с ходом работ, ведущихся на территории культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги, строительство которого находится в завершающей стадии. Об этом сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Земельная площадь комплекса составляет 41 гектар. Высота скульптуры, установленной на естественной возвышенности, – 60 метров, а высота постамента – 25 метров.

Вниманию главы государства были предложены варианты настенной росписи, предлагаемой к размещению на памятнике Махтумкули Фраги, а также системы освещения.

Как доложила вице-премьер Мяхриджемал Маммедова, торжественно открыть комплекс планируется в июне в рамках ежегодной Недели культуры по случаю Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

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