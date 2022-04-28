ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

CentralAsia (CA) - В Симферополе задержали бывшего украинского морского пехотинца, готовившего теракт в одном из торговых центров города, сообщили «Ъ» в пресс-службе ФСБ Крыма со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

«Задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка «Азов2 подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя»,— уточнили в пресс-службе организации.

Как пишет РИА Новости, при обысках по адресу проживания мужчины изъята самодельная взрывчатка с поражающими элементами, экстремистская литература и «атрибутика украинских нацформирований». Также утверждается, что силовики получили доступ к переписке с украинскими радикалами с обсуждением подготовки.

Заведено дело по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».