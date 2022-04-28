Российская авиация сбила украинский Су-24 в небе ЛНР и ракету «Точка-У» над Изюмом, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российская авиация сбила украинский Су-24 в небе ЛНР и ракету «Точка-У» над Изюмом. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», - сказал он

По словам Конашенкова, также в четверг утром средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюма Харьковской области. «Целью удара была городская больница, где размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области», - отметил генерал-майор.

Кроме того, проинформировал он, в районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что российская авиация за сутки поразила 67 военных объектов Украины, уничтожила более 300 «националистов» и до 40 единиц бронетехники. «Среди них: 6 пунктов управления, 2 ротных опорных пункта, 2 крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника», - сказал Конашенков.

Также за ночь ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск поразили 408 целей. «Поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - отметил он.

Кроме этого, российская армия высокоточными ракетами воздушного базирования поразила 4 военных объекта Украины. «Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка», - уточнил он.

Вооруженные силы России с начала военных действий в Украине уничтожили 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2 623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1 146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 431 единицу специальной военной автомобильной техники, сообщил Конашенков.