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Столтенберг заявил, что члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг

CentralAsia (CA) -  Страны - члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники по НАТО предоставили Украине как минимум $8 млрд поддержки», - сказал он.

Генсек альянса подчеркнул, что страны НАТО продолжают поддерживать Киев и оказывать санкционное давление на Россию.

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