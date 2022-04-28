Столтенберг заявил, что члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи

Йенс Столтенберг

CentralAsia (CA) - Страны - члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники по НАТО предоставили Украине как минимум $8 млрд поддержки», - сказал он.

Генсек альянса подчеркнул, что страны НАТО продолжают поддерживать Киев и оказывать санкционное давление на Россию.