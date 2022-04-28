Столтенберг заявил, что члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи
- Азия и мир, экономика
- 16:13, 28 апреля 2022
- Просмотров: 272
Йенс Столтенберг
CentralAsia (CA) - Страны - члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Союзники по НАТО предоставили Украине как минимум $8 млрд поддержки», - сказал он.
Генсек альянса подчеркнул, что страны НАТО продолжают поддерживать Киев и оказывать санкционное давление на Россию.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.