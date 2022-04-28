Министр иностранных дел Японии посетит Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Узбекистан 29-30 апреля текущего года посетит делегация Японии во главе с Министром иностранных дел Ёсимаса Хаяси. Об этом сообщает пресс служба МИД РУз.

В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития узбекско-японских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и других сферах.