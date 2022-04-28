В Фергане прошло очередное заседание СНК ШОС

CentralAsia (UZ) - В Фергане 28 апрел завершило свою работу очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СНК ШОС), сообщает ИА «Дунё».

Программа прошедшего 25-28 апреля под председательством Узбекистана заседания отличалась своей насыщенностью как в содержательном, так и в культурно-познавательном планах.

Между национальными координаторами Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана состоялся обстоятельный обмен мнениями по целому ряду вопросов, обозначенных в ходе предыдущих заседаний СНК и выдвинутых инициатив в рамках председательства нашей страны в организации в 2021-2022 годах.

Рассмотрены проекты документов, вносимых в повестку дня предстоящих заседаний СМИД И СГГ ШОС.

В рамках встречи делегаты обсудили инициированный узбекской стороной проект Комплексного плана на 2023-2027 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС, вопросы по проведению Международной конференции высокого уровня под эгидой ШОС по Афганистану. Достигнут консенсус по срокам предстоящих мероприятий ШОС на уровне руководителей министерств и ведомств.

В ходе заседания также состоялся обмен мнениями о заявках государств на получение статусов наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу.

Стороны заслушали отчеты по прошедшим мероприятиям в рамках председательства Узбекистана в организации, а также договорились активизировать работу в рамках СНК ШОС, в том числе в формате видеоконференции.

В ходе пребывания в Ферганской области национальные координаторы государств-членов ШОС также ознакомились с проводимыми масштабными реформами экономическим потенциалом региона.

Пребывание делегаций стран ШОС в нашей стране завершилось культурной программой, в ходе которой состоялось посещение Центра ремесленничества в Маргилане и Риштане.

Узбекистан с сентября 2021 года является государством-председателем в ШОС.

Предыдущее заседание СНК ШОС состоялось 12-14 марта в Бухаре.